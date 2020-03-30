Сирийских граждан, прибывших в страну незаконно, ждет уголовная ответственность
15:20, 30 Март, 2020
Министерство внутренних дел заявило, что все сирийские граждане, прибывающие из Ливана в страну через нелегальные переходы, будут помещены на карантин, затем их ждет уголовная ответственность.
В отношении лиц, помогавших незаконному въезду граждан в страну, будут приняты правовые меры, отмечено в заявлении министерства.
22 марта МВД объявило о закрытии всех пропускных пунктов на границе в рамках мер по борьбе с коронавирусом.
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