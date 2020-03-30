На общегосударственных выборах в Арцахе будут присутствовать 963 наблюдателя и 231 представитель СМИ

Для осуществления наблюдательской миссии на общегосударственных выборах президента Республики Арцах и в Национальное собранив и освещения хода выборов в Центральной избирательной комиссии аккредитованы 963 наблюдателя и 231 представитель СМИ. Как передает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции 30 марта сказала председатель ЦИК НКР Србуи Арзуманян.

“Для осуществления наблюдательской миссии на общегосударственных выборах в Арцахе в ЦИК аккредитовано 963 наблюдателя, для освещения выборов аккредитован 231 представитель средств массовой информации”, - сказала Арзуманян.

Председатель ЦИК отметила, что в связи с проблемами, возникшими в ходе борьбы с коронавирусом, впервые не смогут осуществлять наблюдательскую миссию на выборах в Арцахе и освещать выборы представители международных организаций и иностранных СМИ.

“Впервые в связи с коронавирусом 140 наблюдателей и 40 представителей СМИ из 38 стран, получивших приглашение для проведения международных наблюдательских миссий, не имеют возможности присутствовать на этих выборах”, - отметила Србуи Арзуманян.

Общегосударственные выборы в Республике Арцах состоятся 31 марта. В борьбе за пост президента Арцаха участвуют 14 кандидатов, за депутатские мандаты в Национальном собрании будут бороться 12 политических сил.