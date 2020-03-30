Президент Армении обсудил с послом Индии ситуацию, сложившуюся в связи с коронавирусом

Президент Республики Армения Армен Саркисян продолжает обсуждения с международными партнерами по вопросам профилактики, преодоления и лечения заболеваний нового коронавируса.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, Армен Саркисян сегодня по видеосвязи провел беседу с чрезвычайным и полномочным послом Индии в Армении Кишаном Даном Девалом.

Президент Республики и посол Индии коснулись ситуаций, сложившихся в их странах вследствие распространения новой коронавирусной инфекции, шагов, осуществляемых в направлении ее предотвращения и преодоления. Они также обменялись мнениями о мерах по снижению огромного ущерба, причиняемого экономике вследствие распространения коронавируса и вопросов восстановления экономики, облегчения социального бремени, шагах по решению проблем рынка труда.

Отметив, что Индия зарегистрировала большое развитие и прогресс в области биологии, в частности, молекулярной биологии, фармацевтики, в том числе производства дженериков, что может иметь важное значение, особенно в нынешней ситуации, президент Саркисян обсудил с послом возможности сотрудничества в этих сферах.

Президент республики попросил посла передать слова поддержки президенту Индии Раму Нату Ковинду и его давнему другу, премьер-министру Нарендре Моди.

Достигнута договоренность о периодическом обмене информацией между сторонами в связи с ситуацией, ее преодолением и решениями.

В ходе беседы была затронута также и президентская инициатива ATOM. Посол Кишан дан Деваль подчеркнул, что индийская сторона заинтересована в сотрудничестве в рамках этого проекта.