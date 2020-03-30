В Иране за сутки коронавирусом заразились более 3 тысяч человек

В Иране 30 марта, по сравнению с предыдущим днем, число инфицированных коронавирусом увеличилось на 3 186 человек. Как передает Арменпресс, последние данные приводит посольство Армении в Иране.

Общее число зараженных коронавирусом в Иране составляет 41 495 человек. Общее число погибших по состоянию на 30 марта составляет 2 757 человек. Число погибших за сутки увеличилось на 117 человек.

Всего из зараженных коронавирусом в Иране выздоровели 13 911 человек. В течение одного дня выздоровели 712 человек.

Вспышка нового коронавируса COVID 19 в Ухани впервые была зафиксирована в конце декабря 2019 года и с тех пор распространилась в 195 странах мира. 11 марта она Всемирной организацией здравоохранения признана пандемией.