Процесс выплаты пенсий начнется со 2 апреля
14:17, 30 Март, 2020
Процесс выплаты пенсий за апрель 2020 года начнется со 2 апреля. Об этом «Арменпресс» сообщили в правительстве Армении.
Выплата пенсий (пособий) за апрель в республике будет осуществляться исключительно по адресам учета бенефициаров.
При невозможности выплаты пенсий (пособия) наличными в связи с не проживанием бенефициара по адресу учета, выплата, начиная с 10 апреля, будет организована в почтовых отделениях по адресу учета гражданина, при соблюдении всех правил безопасности в условиях эпидемии.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен