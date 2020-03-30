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Процесс выплаты пенсий начнется со 2 апреля

Процесс выплаты пенсий начнется со 2 апреля

Процесс выплаты пенсий за апрель 2020 года начнется со 2 апреля. Об этом «Арменпресс» сообщили в правительстве Армении.

Выплата пенсий (пособий) за апрель в республике будет осуществляться исключительно по адресам учета бенефициаров.

При невозможности выплаты пенсий (пособия) наличными в связи с не проживанием бенефициара по адресу учета, выплата, начиная с 10 апреля, будет организована в почтовых отделениях по адресу учета гражданина, при соблюдении всех правил безопасности в условиях эпидемии.


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БелТА


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https://www.gov.am/files/docs/3969.pdf
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