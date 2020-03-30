У депутатов НС выезжающих в Арцах с наблюдательской миссией коронавируса не обнаружено

У депутатов Национального собрания Армении, выезжающих в Арцах для осуществления наблюдательской миссии на общегосударственных выборах Республики Арцах, коронавируса не обнаружено. Как передает «Арменпресс», об этом заявил на заседании парламента 30 марта председатель НС Арарат Мирзоян.

“В связи с выборами в Арцахе делегация Национального собрания проведет там наблюдательскую миссию. Заранее были протестированы члены нашей делегации. Rapid тесты были положительными у двух наших коллег, они прошли повторное тестирование тестом PСR. Хочу официально заявить, что ночью министр здравоохранения сообщил мне, что результаты повторных тестов были отрицательными, ни у кого из наших коллег коронавируса не обнаружено”, - сказал Мирзоян.

Правительство Армении объявило чрезвычайное положение. Чрезвычайное положение действует на всей территории Республики Армения с 18:00 16 марта 2020 г. по 17:00 14 апреля 2020 г.

С 23:59 24 марта по 23:59 31 марта по всей территории Армении ограничено право на свободное передвижение.

Общее число подтвержденных случаев коронавируса в Армении по состоянию на 10:00 27 марта составило 382, от короновирусного заболевания вылечились 30 человек.