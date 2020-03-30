Румыния: под Бухарестом развернут полевой госпиталь. Euronews

Румынские военные за восемь дней построили полевой госпиталь недалеко от Бухареста. Цель - разгрузить государственные больницы, оказывающие помощь людям, страдающим COVID-19. Здесь медики смогут принять около ста пациентов. На фоне критики относительно нехватки средств индивидуальной защиты на западе страны, президент Румынии Клаус Йоханнис сказал:

"Работа, проделанная нашими офицерами и медиками впечатляет. Они развернули госпиталь буквально за несколько дней. После того как этот кризис разрешится, мы проведем тщательные проверки всех больниц и примем меры с тем, чтобы все клиники были оснащены соответствующим медицинским оборудованием".

В Румынии число зараженных коронавирусом нового типа приближается к 2000. Более сорока человек скончались. С 16 марта в стране действует режим чрезвычайной ситуации. Лицам старше 65 лет запрещено выходить из дома без особой необходимости. Одиноким пожилым людям добровольцы приносят на дом наборы продуктов питания, оплаченные государством.