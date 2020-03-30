История любви и инфекции: повесть Давида Самвеляна “Берегитесь, двери не закрываются”
Ситуация, царящая во всем мире, вдохновила современного писателя, востребованного автора Давида Самвеляна написать новую повесть.
Как передает «Арменпресс», произведение Самвеляна “Берегитесь, двери не закрываются”, которое, по определению самого писателя, является историей о любви и об инфекции любви, издано в издательстве “Эдит принт”.
Повесть содержит множество символических элементов. Она состоит из 19 глав, что обосновано названием вируса - COVID-19. Последняя глава не имеет названия, но ответы на все вопросы читатель найдет именно в этой главе.
“Идея написания такого произведения родилась раньше, еще до тех пор, когда COVID-19 не дошел до Армении. Герои книги – представители армянской и итальянской молодежи, события разворачиваются в трех странах - в Армении, в Китае и в Италии. В повести Вы увидите две основные линии: личные отношения и эпидемия, и иногда эти параллели пересекаются”, - говорит Давид Самвелян.
По словам писателя, над книгой “Берегитесь, двери не закрываются”, изданной в ограниченном тираже, он работал два месяца.
В романе автор представил национальные особенности разных наций, ситуацию в современном мире, положительные и отрицательные стороны. Читатель в книге найдет описания итальянской, армянской и китайской жизни.
“Во всем сюжете повести есть ключи к разрешению, читатель должен быть просто внимательным, чтобы угадать концовку. Книга заканчивается фразой португальского писателя Жозе Сарамагу. Чтобы понять это, читатель должен либо знать португальский язык, либо перевести это предложение”, - отмечает Давид Самвелян.
Давид Самвелян - автор пяти книг: “АнтиПолитическая”, “Зима Родена”, “Светлая мечта”, “Она и ее”, “Эмигрировавшая ностальгия”. Его книги пользуются большим спросом и популярностью. Произведения Самвеляна периодически попадают в список самых продаваемых в Армении современных книг.
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