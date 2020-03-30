Десятки военнослужащих возвращаются на службу из изоляции и самоизоляции

Десятки военнослужащих из изоляции и самоизоляции возвращаются на службу. Как передает «Арменпресс», об этом на заседании правительства заявил министр обороны Давид Тоноян, добавив, что в Вооруженных силах нет проблем с коронавирусом.

Пять военнослужащих заразились коронавирусом, ни у одного нет пневмонии. У военнослужащих нет симптомов, характерных для болезни. Лишь у одного военнослужащего - низкая температура.