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Десятки военнослужащих возвращаются на службу из изоляции и самоизоляции

Десятки военнослужащих возвращаются на службу из изоляции и самоизоляции

Десятки военнослужащих из изоляции и самоизоляции возвращаются на службу. Как передает «Арменпресс», об этом на заседании правительства заявил министр обороны Давид Тоноян, добавив, что в Вооруженных силах нет проблем с коронавирусом.

Пять военнослужащих заразились коронавирусом, ни у одного нет пневмонии. У военнослужащих нет симптомов, характерных для болезни. Лишь у одного военнослужащего - низкая температура.


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БелТА


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