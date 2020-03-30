Из 482 инфицированных больных в Армении состояние здоровья 14 пациентов оценивается как тяжелое

Два новых подтвержденных случая коронавируса в Армении у прибывших из-за рубежа. Как передает «Арменпресс», об этом на внеочередном заседании правительства заявил министр здравоохранения Арсен Торосян, добавив, что рамки их общения выясняются.

По словам Арсена Торосяна, на данный момент в тяжелом состоянии находятся 14 пациентов, один пациент в крайне тяжелом, однако состояние может перейти в тяжелое, поскольку наблюдается положительная динамика.

По положению на 11:00 30 марта в Армении число подтвержденных случаев коронавируса достигло 482.