Национальный центр кризисного управления СС МЧС подводит итоги прошедшей недели

В Национальном центре кризисного управления СС МЧС Армении с 23 по 29 марта было зарегистрировано 282 случая, из которых 205 - чрезвычайные, в том числе 141 пожар, 1 оползень, 2 взрыва, 46 дорожно-транспортных происшествий, 1 случай на железнодорожных путях, 5 попыток самоубийства, а также 57 бытовых вызовов. В результате пострадали 68 человек, в результате оперативно-спасательных действий был спасен 1 гражданин. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

К сожалению, на прошлой неделе было зарегистрировано 12 смертей. Зарегистрировано также 7 случаев отравления, пострадали 15 граждан.

В связи с погодными условиями и другими факторами зафиксировано 7 случаев блокирования транспортных средств. Спасатели оказали помощь 13 гражданам и перенесли в безопасное место 8 транспортных средств, заблокированных на автодорогах.

МЧС Армении призывает быть бдительными и строго соблюдать правила безопасности как в быту, так и на дорогах.