Премьер Сингапура считает, что Китаю и США следует объявить перемирие на время пандемии

Премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун призвал Китай и Соединенные Штаты отказаться от взаимных обвинений по поводу пандемии коронавируса и объединить усилия с другими государствами для решения проблем.

"Даже в самой благоприятной международной атмосфере очень сложно решить нынешнюю задачу", - сказал Ли Сянь Лун в интервью телекомпании CNN, показанном в воскресенье на территории США. "Если Китай и США продолжат взаимные оскорбления и обвинения по поводу появления COVID-19, его распространения, то все это вряд ли поможет в ближайшей перспективе справиться с пандемией", - добавил он. Премьер подчеркнул, что всем странам "необходимо объединиться в борьбе с коронавирусом, а Вашингтон и Пекин должны присоединиться к этому".

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на большинство стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.