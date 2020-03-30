Финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы могут состояться в августе
11:37, 30 Март, 2020
УЕФА намерена турниры на Кубок Европы завершить в августе.
Как передает «Арменпресс», об этом пишет “Sunday Time”. Финал Лиги чемпионов и Лиги Европы состоится в августе. Из-за финансовых потерь УЕФА завершит сезон в августе, а в следующем сезоне будет меньше матчей.
На данный момент возобновление Лиги чемпионов и Европы отложено на неопределенный срок.
Ранее международные СМИ писали, что два крупнейших континентальных клубных турнира пройдут в июне.
Финал Лиги чемпионов состоится в Стамбуле 27 июня, а финал Лиги Европы - в польском Гданьске 24 июня.
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