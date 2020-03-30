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Финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы могут состояться в августе

Финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы могут состояться в августе

УЕФА намерена турниры на Кубок Европы завершить в августе.

Как передает «Арменпресс», об этом пишет “Sunday Time”. Финал Лиги чемпионов и Лиги Европы состоится в августе. Из-за финансовых потерь УЕФА завершит сезон в августе, а в следующем сезоне будет меньше матчей.

На данный момент возобновление Лиги чемпионов и Европы отложено на неопределенный срок.

Ранее международные СМИ писали, что два крупнейших континентальных клубных турнира пройдут в июне.

Финал Лиги чемпионов состоится в Стамбуле 27 июня, а финал Лиги Европы - в польском Гданьске 24 июня.


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БелТА


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