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Правительство Армении примет три новых антикризисных пакета

Правительство Армении примет три новых антикризисных пакета

Правительство Армении примет три новых антикризисных пакета. Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

“В 12:00 состоится внеочередное заседание правительства, на котором мы примем еще 3 антикризисных пакета.

Таким образом, число мероприятий, принятых правительством, достигнет восьми. Четыре из них имеют чисто экономический характер, четыре – социальный.

За заседанием правительства можете следить в прямом эфире”, - написал премьер.

С целью предотвращения распространения коронавируса, в Армении, как и во многих странах мира, также была ограничена или в некоторых случаях полностью прекращена деятельность ряда хозяйствующих субъектов, что привело к негативным последствиям для этих хозяйствующих субъектов. В создавшейся ситуации с целью максимального содействия хозяйствующим субъектам и гражданам правительство утвердило всеобъемлющую программу мероприятий по противодействию последствиям коронавируса и 5 мероприятий по нейтрализации экономических последствий.


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БелТА


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