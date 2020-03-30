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Правительство Армении созвало внеочередное заседание

Правительство Армении созвало внеочередное заседание

30 марта состоится внеочередное заседание правительства Республики Армения.

Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении.

Заседание начнется в 12:00.


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