Правительство Армении созвало внеочередное заседание
30 марта состоится внеочередное заседание правительства Республики Армения.
Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении.
Заседание начнется в 12:00.
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