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Австралия выделит 80 миллиардов долларов на поддержку работников

Австралия выделит 80 миллиардов долларов на поддержку работников

Власти Австралии выделяют 130 миллиардов австралийских долларов (порядка 80 миллиардов долларов США) на выплату зарплат работникам, чьи компании оказались в уязвимом положении во время эпидемии коронавируса, заявил премьер-министр страны Скотт Моррисон на пресс-конференции, транслировавшейся телеканалом ABC News.

По его словам, сотрудникам, потерявшим работу, а также тем, чьи компании оказались в тяжелой ситуации из-за коронавируса, будут выделять по 1,5 тысячи австралийских долларов (около 920 долларов США) в месяц на протяжении полугода. Как отметил министр, это составляет 70% от средней заработной платы в стране.

По последним данным министерства здравоохранения страны, в Австралии зафиксировано 4 093 случая заражения коронавирусом, 16 человек скончались.


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БелТА


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https://www.gov.am/files/docs/3969.pdf
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