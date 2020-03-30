Австралия выделит 80 миллиардов долларов на поддержку работников

Власти Австралии выделяют 130 миллиардов австралийских долларов (порядка 80 миллиардов долларов США) на выплату зарплат работникам, чьи компании оказались в уязвимом положении во время эпидемии коронавируса, заявил премьер-министр страны Скотт Моррисон на пресс-конференции, транслировавшейся телеканалом ABC News.

По его словам, сотрудникам, потерявшим работу, а также тем, чьи компании оказались в тяжелой ситуации из-за коронавируса, будут выделять по 1,5 тысячи австралийских долларов (около 920 долларов США) в месяц на протяжении полугода. Как отметил министр, это составляет 70% от средней заработной платы в стране.

По последним данным министерства здравоохранения страны, в Австралии зафиксировано 4 093 случая заражения коронавирусом, 16 человек скончались.