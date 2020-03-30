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Мхитарян “Арсеналу” заявил, что хочет остаться в “Роме”

Мхитарян “Арсеналу” заявил, что хочет остаться в “Роме”

Полузащитник сборной Армении и итальянской “Ромы” Генрих Мхитарян хочет остаться в Риме.

Как передает «Арменпресс», об этом пишет Daily Mail, подчеркивая, что футболист связался с “Арсеналом” и сказал, что хотел бы продолжать играть в “Роме”. Согласно изданию, после “Манчестер Юнайтед” и “Арсенала” Мхитарян нашел команду, в которой чувствует себя хорошо.

Генрих Мхитарян в начале текущего сезона на правах аренды присоединился к “Роме”, в составе которой принял участие в 13-и матчах, став автором 6-и голов и 3-х голевых передач.


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