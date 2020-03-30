Спасатели потушили пожар в селе Воскеван

29-го марта в 17:45 в Национальный центр кризисного управления поступило сообщение, что в селе Воскеван Тавушской области горит травяной участок. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

На место происшествия выехала Воскеванская группа по защите специальных объектов Ноемберянского центра сил гражданской обороны управления гражданской обороны СС МЧС Армении.

Оказалось, что загорелся участок возле дома на 2-й улице деревни.

Пожар был локализован в 18:00, потушен - в 18:10. Сгорел травяной участок (около 15 кв / м) и деревянное покрытие пола входа нежилого дома (около 10 кв / м).