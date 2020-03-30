COVID-19: число выздоровеших превысило 151 000 человек: ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ

Число пациентов с коронавирусной инфекцией нового типа COVID-19 в мире превысило 723 000. Как передает «Арменпресс», по данным исследовательских центров коронавируса, число погибших превысило 33 000. Число выздоровевших составляет 151 798 человек. У 95% инфицированных болезнь протекает в легкой форме, у 5% - в тяжелой.

В США, оказавшихся на первом месте по числу инфицированных вирусом, 142 637 подтвержденных случаев. Число погибших составляет 2 485 человек. На втором месте по показателю заражения находится Италия, число подтвержденных случаев - 97 689. В Италии самое большое количество смертей. От коронавирусного заболевания здесь погибли 10 779 человек.

На третьем месте по числу инфицированных - Китай, где общее число достигает 81 470 человек. Власти Китая заявили о приостановке распространения коронавируса внутри страны.

К Китаю по количеству инфицированных близка Испания, где общее число составляет 80 110. Здесь также высок показатель смертности. От коронавирусного заболевания здесь погибли 6 803 человека.

За Испанией следует Германия. Общее число подтвержденных случаев – 62 435. Несмотря на высокий уровень заражения, здесь низкий показатель смертности – 541.

Во Франции зафиксирован заметный рост заражения вирусом, она обошла Иран. Во Франции зарегистрировано 40 174 случая заражения. Умерли 2 тысячи 606 человек. За Францией следует Иран – 38 309 подтвержденных случая. Общее число погибших составляет 2 640 человек. Общее число инфицированных в Великобритании -19 522 человека, в Швейцарии - 14 829 человек.

В Грузии подтвержден 91 случай заражения коронавирусом, в России - 1534, в Турции - 9 217.

По данным Всемирной организации здравоохранения, число стран и территорий, зафиксировавших инфекцию, превышает 195.

Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом, была зарегистрирована в Центральном Китае в конце 2019 года и 11 марта она Всемирной организацией здравоохранения признана пандемией.