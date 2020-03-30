В Армении все автодороги в основном проходимы
Министерство ЧС Республики Армения сообщает, по положению на 08:20 30-го марта в Армении все автодороги в основном проходимы.
Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.
Дороги, ведущие к крепости Амберд и к озеру Кари в Арагацотнской области, закрыты на неопределенное время.
О Ларсе
Согласно информации, полученной из дорожного департамента Министерства регионального развития и инфраструктур Грузии и ЦКУ МЧС России по Северной Осетии, автодорога Степанцминда-Ларс открыта лишь для всех грузовых автомобилей.
Также сообщаем, что решение о запрете въезда иностранцев на территорию Грузии остается в силе. Запрет не касается грузоперевозок.
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