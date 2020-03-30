Сегодняшним образованием мы предотвращаем завтрашнюю нищету: Никол Пашинян

Социальные проблемы в Армении можно решить только путем образования. Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал премьер-министр Армении Никол Пашинян, опубликовав видеоматериал о дистанционном образовании.

“Дорогие дети, дорогие родители! Я уверен, что социальные проблемы в Армении - проблема квалификации, профессионализма, навыков и знаний, и эту проблему можно решить только путем образования. Если не сегодняшние, то хотя бы завтрашние социальные проблемы мы обязаны решать сегодня, в том числе и посредством образования. Сегодняшним образованием мы предотвращаем завтрашнюю нищету”, - отметил Никол Пашинян.