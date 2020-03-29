Под председательством Тиграна Авиняна в НЦКПЗ   состоялось совещание

Под председательством коменданта, вице-премьера Республики Армения Тиграна Авиняна в Национальном центре по контролю и профилактике заболеваний состоялось совещание.

Как сообщили Арменпресс в правительстве, Тигран Авинян отметил:

“Сегодня мы обсудим все процессы, происходящие в Национальном центре по контролю и профилактике заболеваний, а также процессы, инициированные правительством. Мы должны четко координировать все действия и направить их на достижение одной общей цели. И эта цель заключается в проведении эффективных работ по профилактике и изоляции.

Хочу сообщить, что завтра в Национальном Собрании будет обсужден законодательный пакет, который позволит нам в режиме онлайн и более эффективно получать информацию о рамках контактов тех лиц, у которых уже подтверждена коронавирусная инфекция.

Основной целью этой дискуссии будет координация наших усилий и действий и их сосредоточение в одном направлении. Очень важно, чтобы мы сегодня поговорили о том, какие процессы происходят и как выявляются цепи инфекции. Мы также представим, какие инструменты уже созданы и как можно их использовать для повышения эффективности процесса выявления”.

В ходе совещания были обсуждены возможности контроля режима самоизоляции и определения рамок контакта носителей коронавируса с использованием средств информационных технологий.