Грузия и Россия обеспечат “зеленую зону” для грузов Армении: премьер-министр Пашинян

Премьер-министр Никол Пашинян провел встречу с руководителями крупных компаний, занимающихся импортом и экспортом.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в своей речи премьер-министр отметил: “Прежде всего, я хочу поблагодарить вас за то, что, несмотря на все трудности, вы продолжаете работать в нормальном режиме. Конечно, в настоящее время перед нами стоит задача координации наших действий и обеспечения максимальных условий для экспорта из нашей страны и импорта в нашу страну. Могу сказать, что в последние дни мы работали с нашими грузинскими и российскими коллегами, и вчера мы достигли соглашения, что и Грузия, и Россия обеспечат так называемую «зеленую зону» для грузов стран ЕАЭС, т.е. по территории Грузии и в Верхнем Ларсе будет выделена отдельная зона для грузов Армении. Конечно, договоренность на политическом уровне - это договоренность, но ее еще нужно реализовать и воплотить в жизнь.

Кроме того, поскольку сейчас в РФ принимаются быстрые решения о введении различных ограничений, и это может вызвать некоторую панику в Армении, в частности, среди потребителей, важно констатировать, что мы достигли договоренности о том, что ограничения, о которых будет объявлено, по сути, не будут касаться ЕАЭС или, по крайней мере, Армении”.

Премьер-министр подчеркнул, что вышеупомянутая договоренность является четкой и окончательной. Никол Пашинян добавил, что, учитывая проблемы поставок товаров, российские партнеры также заинтересованы в том, чтобы в их магазины и потребительские рынки товары поступали в нормальном режиме.

Никол Пашинян отметил, что ежедневно получает статистику импорта, и добавил, что в стране достаточно запасов товаров. “Мы также должны понять, как мы в этот период координируем вопросы экспорта и импорта, чтобы наши договоренности с политическим руководством России и Грузии могли быть реализованы должным образом”, - сказал глава правительства.

Затем предприниматели представили возникающие в связи с текущей ситуацией проблемы и трудности с экспортом и импортом, представили предложения по их решению. В свою очередь, министр экономики Тигран Хачатрян и председатель Комитета государственных доходов Давид Ананян представили необходимые разъяснения.