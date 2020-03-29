Франция  и Армения потеряли одного из лучших своих сынов — президент РА  о смерти Деведжяна

Президент Армении Саркисян направил соболезнования в связи с кончиной Патрика Деведжяна.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Республики Армения, в послании говорится:

«Я потрясен смертью Патрика Деведжяна, видного французско-армянского политика, председателя Совета департамента О-де-Сен, бывшего члена правительства Франции.

Франция и Армения потеряли одного из лучших своих сынов.

Патрик Деведжян был ярким политиком и человеком — честным, образованным, ответственным в своих словах и делах. В то же время он был одним из трибунов армян Франции, неутомимым сторонником Ай Дата, чей голос был слышим на национальном и международном уровнях.

Со момента обретения независимости Армении Патрик Деведжян стал одним из архитекторов особенных армяно-французских отношений. Развитие Армении было для него приоритетом, чему он способствовал конкретными программами и действиями.

Я выражаю глубочайшие соболезнования супруге, детям и внукам Патрика Деведжяна, их родственникам, а также армянам Франции и всему нашему народу».