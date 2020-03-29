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Франция  и Армения потеряли одного из лучших своих сынов — президент РА  о смерти Деведжяна

Франция  и Армения потеряли одного из лучших своих сынов — президент РА  о смерти Деведжяна

Президент Армении Саркисян направил соболезнования в связи с кончиной Патрика Деведжяна.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата президента Республики Армения, в  послании говорится:

«Я потрясен смертью Патрика Деведжяна, видного французско-армянского политика, председателя Совета департамента О-де-Сен, бывшего члена правительства Франции.

Франция и Армения потеряли одного из лучших своих сынов.

Патрик Деведжян был ярким политиком и человеком — честным, образованным, ответственным в своих словах и делах. В то же время он был одним из трибунов армян Франции, неутомимым сторонником Ай Дата, чей голос был слышим  на национальном и международном уровнях.

 Со момента обретения  независимости Армении Патрик Деведжян стал одним из архитекторов особенных  армяно-французских отношений. Развитие Армении было для него приоритетом, чему  он способствовал конкретными программами и действиями.

Я выражаю глубочайшие соболезнования супруге, детям и внукам Патрика Деведжяна, их родственникам, а также  армянам Франции и всему нашему народу».

 

 


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