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Смерть Патрика Деведжяна стала безутешной скорбью для армяно-французской дружбы — премьер РА

Смерть Патрика Деведжяна стала безутешной скорбью для армяно-французской дружбы — премьер РА

Премьер-министр Никол Пашинян направил телеграмму соболезнования по случаю кончины французского политического деятеля Патрика Деведжяна.

«С глубокой скорбью узнал о кончине французского политического деятеля, председателя совета департамента О-де-Сен, нашего соотечественника Патрика Деведжяна.

От имени правительства Республики Армения, армянского народа и от себя лично выражаю глубокие соболезнования дружественной Франции и французскому народу по случаю кончины большого деятеля, внесшего важный вклад в общественную и политическую жизнь Франции. 

Можно сказать, что после великого Шарля Азнавура смерть Патрика Деведжяна стала безутешной скорбью для армяно-французской дружбы, ибо он был ярким символом этой братской близости. Деведжян стал воплощением 50-летней борьбы за признание Геноцида армян и продвижение волнующих французских армян проблем во Франции. 

В этот тяжелый момент своими молитвами выражаем наши соболезнования и поддержку семье и близким Патрика Деведжяна», - как  передает Арменпресс, говорится в телеграмме  премьер-министра.


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