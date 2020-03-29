Смерть Патрика Деведжяна стала безутешной скорбью для армяно-французской дружбы — премьер РА

Премьер-министр Никол Пашинян направил телеграмму соболезнования по случаю кончины французского политического деятеля Патрика Деведжяна.

«С глубокой скорбью узнал о кончине французского политического деятеля, председателя совета департамента О-де-Сен, нашего соотечественника Патрика Деведжяна.

От имени правительства Республики Армения, армянского народа и от себя лично выражаю глубокие соболезнования дружественной Франции и французскому народу по случаю кончины большого деятеля, внесшего важный вклад в общественную и политическую жизнь Франции.

Можно сказать, что после великого Шарля Азнавура смерть Патрика Деведжяна стала безутешной скорбью для армяно-французской дружбы, ибо он был ярким символом этой братской близости. Деведжян стал воплощением 50-летней борьбы за признание Геноцида армян и продвижение волнующих французских армян проблем во Франции.

В этот тяжелый момент своими молитвами выражаем наши соболезнования и поддержку семье и близким Патрика Деведжяна», - как передает Арменпресс, говорится в телеграмме премьер-министра.