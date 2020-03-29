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Премьер Никол Пашинян направил телеграмму соболезнования по случаю кончины Кшиштофа Пендерецкого

Премьер Никол Пашинян направил телеграмму соболезнования по случаю кончины Кшиштофа Пендерецкого

Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил телеграмму соболезнования по случаю кончины известного польского композитора Кшиштофа Пендерецкого.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в  послании, в частности, говорится:

“Со скорбью узнал о кончине известного польского композитора и пионера музыкального искусства Кшиштофа Пендерецкого. Он был одним из самых ярких представителей классической музыки 20-го века, а также первых двух десятилетий нашего века. Произведения Пендерецкого известны во всех уголках мира, их исполняют известные оркестры и солисты. Ярким свидетельством этого являются многочисленные международные музыкальные премии и оценки на государственном и общественном уровне.

Талантливый композитор поддерживал тесные связи с родиной своих предков - Арменией, и по разным поводам посещал ее. Его вклад в мировое музыкальное искусство всегда достойно оценивался также в Армении.

Огромное музыкальное наследие Пендерецкого, несомненно, продолжит жить, обогащая каждого из нас”.


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