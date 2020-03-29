14 сотрудников НЦКПЗ  заразились коронавирусом, это не  новые  случаи — пресс-спикер министра

Коронавирусная инфекция была подтверждена у 14 сотрудников Ереванского национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения РА.

Как передает Арменпресс, об этом заявила пресс-секретарь министра здравоохранения РА Алина Никогосян на своей странице в Facebook.

«Проведены все профилактические меры.

Следует отметить, что последние не являются новыми случаями, они были включены в статистику от 28 марта», - добавила она.

Общее количество подтвержденных случаев коронавируса в Армении по состоянию на 11 часов утра 29 марта составляет 424, при этом зарегистрировано 3 случая смерти. 2054 теста дали отрицательный результат.

Правительство Армении объявило в Армении чрезвычайное положение. Чрезвычайное положение действует на всей территории Республики Армения с 18:30 часов 16 марта 2020 года до 17:00 часов 14 апреля 2020 года. С 23:59 часов 24 марта по 23:59 часов 31 марта право на свободное передвижение граждан по всей Армении было ограничено. По данным на 10:00 часов 29 марта 30 человек излечились от коронавируса.