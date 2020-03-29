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Он был личностью уникальной — Пашинян выразил соболезнование  в связи с кончиной  Деведжяна

Он был личностью уникальной — Пашинян выразил соболезнование  в связи с кончиной  Деведжяна

Премьер-министр РА Никол Пашинян выразил соболезнование в связи с кончиной во Франции Патрика Деведжяна, отметив, что Деведжян сыграл важнейшую роль во французско-армянской дружбе.

Как  передает Арменпресс,  Никол Пашинян написал в своем микроблоге в Twitter:

«С величайшей  болью  воспринял весть о потере Патрика Деведжяна. Он был уникальной  личностью, политическим деятелем  убеждений и принципов, верным борцом за дело Армении, сыгравшим ключевую роль франко-армянской дружбы».

Мои соболезнования его супруге, сыновьям и друзьям. Армения и все армяне разделяют с Францией и французами боль этой  огромной  потери», - добавил Пашинян.


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БелТА


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