Время в Ереване: 11:07:36,   29 Март

Сезон Лиги 1 чемпионата Франции по футболу  не закончится до 30 июня

Сезон Лиги 1 чемпионата Франции по футболу  не закончится до 30 июня

Текущий  сезон чемпионата Франции по футболу не закончится до 30 июня.

Как  передает Арменпресс, об этом пишет L'Equipe.

Организаторы чемпионата продолжают уделять приоритетное внимание здоровью игроков и болельщиков и не собираются предпринимать ничего, пока не произойдет положительный  перелом в ситуации из-за пандемии коронавируса. Хотя у ряда игроков есть контракты с клубами до 30 июня, чемпионат до этого не закончится.

Ведущие футбольные турниры Европы были приостановлены с 12 марта.

 

 


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен


RSS x
БелТА


https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1

https://www.gov.am/files/docs/3969.pdf
youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации