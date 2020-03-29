Сезон Лиги 1 чемпионата Франции по футболу  не закончится до 30 июня

Текущий сезон чемпионата Франции по футболу не закончится до 30 июня.

Как передает Арменпресс, об этом пишет L'Equipe.

Организаторы чемпионата продолжают уделять приоритетное внимание здоровью игроков и болельщиков и не собираются предпринимать ничего, пока не произойдет положительный перелом в ситуации из-за пандемии коронавируса. Хотя у ряда игроков есть контракты с клубами до 30 июня, чемпионат до этого не закончится.

Ведущие футбольные турниры Европы были приостановлены с 12 марта.