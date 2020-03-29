Игроки  клуба Juventus не будут получать зарплату несколько месяцев

Футболисты туринского клуба Juventus, тренерский штаб и персонал не будут получать зарплату во время пандемии Коронавируса.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает пресс-служба клуба.

Они не будут получать зарплату в марте, апреле, мае или июне. Клуб намерен повысить зарплаты игроков в следующем сезоне. Однако сейчас, когда зарплата не выплачивается, клуб сэкономит около 90 миллионов евро.

И игроки, и персонал согласились с решением клуба.

Чемпионат Италии по футболу был приостановлен 12 марта из-за пандемии коронавируса.