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Игроки  клуба Juventus не будут получать зарплату несколько месяцев

Игроки  клуба Juventus не будут получать зарплату несколько месяцев

Футболисты   туринского клуба Juventus, тренерский штаб и персонал   не будут получать зарплату во время пандемии Коронавируса.

Как  передает Арменпресс, об этом сообщает пресс-служба клуба.

Они не будут получать зарплату в марте, апреле, мае или июне. Клуб намерен повысить зарплаты игроков в следующем сезоне. Однако сейчас, когда зарплата не выплачивается, клуб сэкономит около 90 миллионов евро.

И игроки, и персонал согласились с решением клуба.

Чемпионат Италии по футболу был приостановлен 12 марта из-за пандемии коронавируса.

 

 

 


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