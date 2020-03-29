Игроки клуба Juventus не будут получать зарплату несколько месяцев
12:14, 29 Март, 2020
Футболисты туринского клуба Juventus, тренерский штаб и персонал не будут получать зарплату во время пандемии Коронавируса.
Как передает Арменпресс, об этом сообщает пресс-служба клуба.
Они не будут получать зарплату в марте, апреле, мае или июне. Клуб намерен повысить зарплаты игроков в следующем сезоне. Однако сейчас, когда зарплата не выплачивается, клуб сэкономит около 90 миллионов евро.
И игроки, и персонал согласились с решением клуба.
Чемпионат Италии по футболу был приостановлен 12 марта из-за пандемии коронавируса.
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