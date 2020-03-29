Открытие XXXII Олимпийских Игр в Токио  может состояться в июле 2021 года

Открытие XXXII Олимпийских Игр в Токио может состояться 23 июля 2021 года.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает New York Times.

Международный олимпийский комитет, похоже, принял окончательное решение по новому графику игр, отсроченному из-за пандемии коронавируса.

Ранее президент Международного олимпийского комитета Томас Бах отметил, что японские власти согласились отложить игры на срок до одного года, что означает, что игры также можно будет провести весной.

24 марта было объявлено, что XXXII летняя Олимпиада в Токио была отложена на год. Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах и премьер-министр Японии Синдзё Абэ провели телефонный разговор, и после предложения Баха они согласились отложить Игры на год. ОИ состоятся в 2021 году.

XXXII летняя Олимпиада пройдет в Токио. Они должны были начаться 24 июля 2020 года и завершиться 9 августа. Игры отложены из-за пандемии коронавируса.