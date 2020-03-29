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Число подтвержденных случаев коронавирусного заражения  в  Армении достигло 424

Число подтвержденных случаев коронавирусного заражения  в  Армении достигло 424

В Армении за день зарегистрировано 52 новых случая коронавирусной инфекции.

Как  передает Арменпресс, об этом сообщает   сайт  Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения РА.

Общее количество подтвержденных случаев коронавируса в Армении по состоянию на 11 часов утра 29 марта составляет 424, при этом зарегистрировано 3 случая смерти. 2054 теста дали отрицательный результат.

Правительство Армении объявило в Армении чрезвычайное положение. Чрезвычайное положение действует на всей территории Республики Армения с 18:30 часов  16 марта 2020 года  до 17:00 часов 14 апреля 2020 года. С 23:59 часов  24 марта по   23:59 часов  31 марта   право на свободное передвижение граждан  по всей Армении было ограничено. По данным  на 10:00 часов 29 марта   30 человек излечились от коронавируса.

 


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