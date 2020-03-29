Автомобиль съехал с проезжей  части  и перевернулся — пострадавших двое

28-го марта в 19:43 часов в Национальный центр кризисного управления Спасательной службы МЧС РА поступил сигнал о том, что на трассе Ереван-Севан перевернулся автомобиль Nissan, необходима помощь спасателей

На место выехал боевой расчет отряда для проведения специальных работ Спасательной службы МЧС РА.

Выяснилось, что на 17-м км трассы М-4 Ереван-Севан автомобиль Nissan Teana (водитель Вачаган Г., 1973 г/р) съехал с проезжей части и перевернулся.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, до прибытия спасателей водитель и пассажир (Алик П., 1989 г/р) были доставлены в Абовянский МЦ, где медики оценили их состояние как удовлетворительное. Водителя доставили в МЦ «Сурб Григор Лусаворич», , где медики оценили их состояние как тяжелое.

Спасатели обесточили машину и перекрыли подачу газа.