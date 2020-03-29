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Автомобиль съехал с проезжей  части  и перевернулся — пострадавших двое

Автомобиль съехал с проезжей  части  и перевернулся — пострадавших двое

28-го марта  в 19:43 часов   в   Национальный  центр   кризисного управления Спасательной службы МЧС РА поступил сигнал о том, что  на трассе  Ереван-Севан перевернулся автомобиль Nissan,  необходима  помощь спасателей

На место выехал боевой расчет    отряда для  проведения специальных работ  Спасательной  службы  МЧС РА.  

Выяснилось, что на 17-м км трассы  М-4 Ереван-Севан автомобиль Nissan Teana  (водитель Вачаган Г., 1973 г/р) съехал с проезжей  части  и перевернулся.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, до прибытия  спасателей водитель и пассажир (Алик П., 1989 г/р)   были доставлены  в  Абовянский  МЦ, где  медики оценили их состояние  как  удовлетворительное. Водителя  доставили в МЦ «Сурб Григор Лусаворич», , где  медики оценили их состояние  как  тяжелое.

Спасатели обесточили машину  и перекрыли подачу  газа.

 


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