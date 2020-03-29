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Мэрия  Еревана совместно с МЧС  в ежедневном режиме  проводит дезинфекционные  работы

Мэрия  Еревана совместно с МЧС  в ежедневном режиме  проводит дезинфекционные  работы

Мэрия Еревана в сотрудничестве с Министерством по чрезвычайным ситуациям ежедневно дезинфицирует ереванские автобусные остановки, мусорные баки и транспортные средства, а также другие общественные места, чтобы предотвратить распространение коронавируса нового типа.

Как  передает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь мэра Еревана Акоп Карапетян.

По его словам,  общинное учреждение  Ереванского мусороуборочного комбината (ЕГМУ) также дезинфицирует улицы с помощью поливальных машин.

 «Дезинфекционные работы также получают поддержку со стороны государственного сектора. Однако, поблагодарив сторонников, мы призываем всех при проведении такой работы   координировать свою работу с городскими властями, по крайней мере, ради самой координации работы и по соображениям безопасности. Особенно в условиях чрезвычайного положения ве  действия  должны быть согласованы», - написал Карапетян.

 


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БелТА


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https://www.gov.am/files/docs/3969.pdf
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