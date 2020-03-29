Мэрия  Еревана совместно с МЧС  в ежедневном режиме  проводит дезинфекционные  работы

Мэрия Еревана в сотрудничестве с Министерством по чрезвычайным ситуациям ежедневно дезинфицирует ереванские автобусные остановки, мусорные баки и транспортные средства, а также другие общественные места, чтобы предотвратить распространение коронавируса нового типа.

Как передает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь мэра Еревана Акоп Карапетян.

По его словам, общинное учреждение Ереванского мусороуборочного комбината (ЕГМУ) также дезинфицирует улицы с помощью поливальных машин.

«Дезинфекционные работы также получают поддержку со стороны государственного сектора. Однако, поблагодарив сторонников, мы призываем всех при проведении такой работы координировать свою работу с городскими властями, по крайней мере, ради самой координации работы и по соображениям безопасности. Особенно в условиях чрезвычайного положения ве действия должны быть согласованы», - написал Карапетян.