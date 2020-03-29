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В  инфекционной  больнице  Норка умерли 2 пациента  с  коронавирусом

В  инфекционной  больнице  Норка умерли 2 пациента  с  коронавирусом

В инфекционной больнице Норка умерли два пациента с коронавирусом, у которых также были и другие хронические заболевания. 73-летний мужчина и 55-летняя женщина скончались 29 марта.

Как  передает Арменпресс, об этом сообщил министр здравоохранения Армении Арсен Торосян на своей странице в Facebook.

«С сожалением должен отметить, что за последний час или около того в нашей инфекционной больнице в Норке произошли два случая смерти – скончались 55-летняя женщина и 73-летний мужчина, у которых была коронавирусная болезнь в сочетании с другими хроническими заболеваниями. Врачи сделали все возможное, чтобы спасти их жизнь, что, к сожалению, не удалось», - написал Торосян 29 марта.  

Министр здравоохранения выразил соболезнования родственникам скончавшихся.

 

По данным на  21:00 часов 28 марта в Армении было  407 подтвержденных случаев коронавируса, 30 человек излечились от коронавируса,   1 человек умер.

Правительство Армении объявило в Армении чрезвычайное положение. Чрезвычайное положение действует на всей территории Республики Армения с 18:30часов  16 марта 2020 года  до 17:00 часов 14 апреля 2020 года. С 23:59 часов  24 марта по   23:59 часов  31 марта   право на свободное передвижение граждан  по всей Армении было ограничено.

 


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