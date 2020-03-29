Время в Ереване: 11:07:36,   29 Март

«Арменпресс» подводит итоги важнейших событий недели

«Арменпресс» подводит итоги важнейших событий недели

Государственное информационное агентство "Арменпресс" представляет самые важные и интересные события прошедшей недели.

 

 

Каждая жизнь бесценна: обращение премьер-министра Никола Пашиняна к народу

 

 

Число подтвержденных случаев коронавирусного заражения в Армении достигло 372

В инфекционной больнице “Норк” от коронавирусной болезни скончался 72-летний пациент

У троих военнослужащих обнаружена инфекция коронавируса: протестированы 32 военнослужащих

Еще у двух военнослужащих обнаружен коронавирус: они предварительно были изолированы

В Армении двухмесячный ребенок заразился коронавирусом: у него нет симптомов

 

 

Бессонные ночи во имя здоровых рассветов

 

 

Виды экономической деятельности, которые временно в Армении запрещены

Комендант принял новое решение о временном запрете некоторых видов экономической деятельности

Запрещены регулярные и нерегулярные межобластные пассажирские перевозки: новое решение коменданта

Комендант установил новый список стран, гражданам которых запрещен въезд в Армению

Временно запрещается въезд в Республику Арцах: есть исключения

Запущена единая информационная платформа по борьбе с коронавирусом Covid19.gov.am

В Армении запущено приложение ac19.am - опросник о новом типе коронавируса

 

 

Банки пересмотрели условия кредитов на сумму 200 млрд драмов: многим заемщикам предоставлен отпуск

США предоставят Армении 1.1 млн долларов для борьбы с коронавирусом

 

 

Нубар Афеян надеется уже весной получить результаты испытаний вакцины от коронавируса

 

 

В России представили препарат для лечения коронавируса

 

 

«Чудотворцы» министерства обороны Азербайджана

 

 

Резня армянского населения в Шуши как продолжение Геноцида армян

 

 

Армения поддерживает призыв к глобальному прекращению огня: глава МИД ответил на обращение Гутерреша

 

 

Президент Армении поздравил Сергея Лаврова с 70-летним юбилеем

 

 

Новые достижения Армении в международных рейтингах: Пашинян представил новые доклады

 

 

Показатель экономической активности Армении за два месяца вырос на 8,7%

 

 

Правительство утвердило Комплексную программу мероприятий по борьбе с воздействием коронавируса

 

 

Все общественные организации должны представлять отчеты

Законом определены места для размещения рекламы в Ереване

 

 

Тигран Саркисян назначен заместителем председателя правления Евразийского банка развития

 

 

Человек захотел познать себя и создал театр: 27 марта - Международный день театра

 

 

Олимпиаду в Токио перенесли на 2021 год

 


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен


RSS x
БелТА


https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1

https://www.gov.am/files/docs/3969.pdf
youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации