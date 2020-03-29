«Арменпресс» подводит итоги важнейших событий недели
Государственное информационное агентство "Арменпресс" представляет самые важные и интересные события прошедшей недели.
Каждая жизнь бесценна: обращение премьер-министра Никола Пашиняна к народу
Число подтвержденных случаев коронавирусного заражения в Армении достигло 372
В инфекционной больнице “Норк” от коронавирусной болезни скончался 72-летний пациент
У троих военнослужащих обнаружена инфекция коронавируса: протестированы 32 военнослужащих
Еще у двух военнослужащих обнаружен коронавирус: они предварительно были изолированы
В Армении двухмесячный ребенок заразился коронавирусом: у него нет симптомов
Бессонные ночи во имя здоровых рассветов
Виды экономической деятельности, которые временно в Армении запрещены
Комендант принял новое решение о временном запрете некоторых видов экономической деятельности
Запрещены регулярные и нерегулярные межобластные пассажирские перевозки: новое решение коменданта
Комендант установил новый список стран, гражданам которых запрещен въезд в Армению
Временно запрещается въезд в Республику Арцах: есть исключения
Запущена единая информационная платформа по борьбе с коронавирусом Covid19.gov.am
В Армении запущено приложение ac19.am - опросник о новом типе коронавируса
Банки пересмотрели условия кредитов на сумму 200 млрд драмов: многим заемщикам предоставлен отпуск
США предоставят Армении 1.1 млн долларов для борьбы с коронавирусом
Нубар Афеян надеется уже весной получить результаты испытаний вакцины от коронавируса
В России представили препарат для лечения коронавируса
«Чудотворцы» министерства обороны Азербайджана
Резня армянского населения в Шуши как продолжение Геноцида армян
Армения поддерживает призыв к глобальному прекращению огня: глава МИД ответил на обращение Гутерреша
Президент Армении поздравил Сергея Лаврова с 70-летним юбилеем
Новые достижения Армении в международных рейтингах: Пашинян представил новые доклады
Показатель экономической активности Армении за два месяца вырос на 8,7%
Правительство утвердило Комплексную программу мероприятий по борьбе с воздействием коронавируса
Все общественные организации должны представлять отчеты
Законом определены места для размещения рекламы в Ереване
Тигран Саркисян назначен заместителем председателя правления Евразийского банка развития
Человек захотел познать себя и создал театр: 27 марта - Международный день театра
Олимпиаду в Токио перенесли на 2021 год
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