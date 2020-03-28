Нубар Афеян надеется уже весной получить результаты испытаний вакцины от коронавируса

Основатель биотехнологической компании Moderna Therapeutics Нубар Афеян выразил надежду, что весной они получат результаты испытаний вакцины от коронавируса.

Как передает Арменпресс, об этом Нубар Афеян сказал в ходе вебинара на тему «COVID-19 — лицом к лицу со глобальным страхом».

Афеян представил участникам вебинара информацию о вакцине, созданной его биотехнологической компанией Moderna Therapeutics, отметив, что в настоящее время проводятся клинические испытания, и надеется, что вакцина против коронавируса будет протестирована весной.

Вакцина проходит клинические испытания с 17 марта.

В онлайн-семинаре также приняли участие соучредитель гуманитарной инициативы «Аврора» и Международной школы UWC Dilijan Рубен Варданян, министр здравоохранения РА Арсен Торосян, директор Института глобальных инноваций в области здравоохранения при Имперском колледже Лондона (председатель FA) Член правления лорд Ара Дарси, директор McKinsey & Company Андре Андонян и доктор Дэвид Набарро.

Вспышка нового коронавируса, COVID-2019, была зарегистрирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая, 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения описала это как пандемию. Количество случаев коронавирусной инфекции в мире превысило 614 тысяч, более 28 тысяч человек умерли от вируса, а более 137 тысяч выздоровели. Число случаев коронавирусной инфекции в Армении составляет 372 человека, выздоровело 28 человек, а один гражданин умер.