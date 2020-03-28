Одна из причин экономических трудностей — протекционистская политика сверхдержав

«Пандемия ускорила финансовые трудности, которые мы и прогнозировали», - как передает Арменпресс, такое мнение высказал экономист Татул Манасерян в интервью газете «Айастани Анрапетутюн».

Касаясь причин глобальных экономических трудностей, экономист отметил: «Причина в первую очередь в цикличном развитии. Причин несколько. Во-первых, экономика в целом, включая мировую экономику, носит цикличный характер, и после подъема наступает стагнация, а затем кризис.

Все симптомы стагнации уже появились, и по сути, стагнацию можно считать самой первой стадией кризиса. Вторая причина заключается в том, что многие страны так и не извлекли уроков из глобальных финансовых и экономических трудностей, и это, естественно, должно было привести к новому кризису. Третья причина заключается в том, что независимо от того, сколько мы говорим о глобализации, об открытой экономике - как о единой экономике, тем не менее, любая национальная или глобальная мировая экономика требует некоторого регулирования или, по крайней мере, соблюдение некоторых правил.

Правила же нашей игры не просматриваются, потому что некоторые страны все равно утверждают: конечно, все равны, но некоторые, мягко говоря, более равны, чем другие. Это, конечно, очень мешает".

Թ. Մանասերյանի բնորոշմամբ՝

По словам Манасеряна, четвертая причина заключается в том, что особенно развитые страны несут определенную ответственность за бедность, голод, миграционный кризис и другие угрозы в мире.

«Потому что в развитых странах наблюдается эгоцентричный принцип развития, независимо от того, говорят ли они о гуманитарной помощи, о свободном передвижении, рабочей силе, технологиях, финансовых ресурсах и так далее. Однако вы сами видите, что не всегда так, они никогда не уступят особенно высокие технологии, даже по самой высокой цене они не согласились бы продать их развивающимся странам. С точки зрения рабочей силы, они поглощают рабочую силу, более квалифицированную и на гораздо более привлекательных условиях, поэтому существует также «утечка мозгов» из развивающихся стран».

По словам экономиста, следующая причина экономических трудностей заключается в том, что развитые страны проводят гораздо большую политику вмешательства, чем это требуют развивающиеся страны. Эта дискриминационная политика была очень очевидна во времена глобальных финансовых трудностей, а в настоящее время углубляется кратно.

«Другая причина - субсидии. Хотя развивающиеся страны не имеют такой возможности, очень ограниченные ресурсы из государственного бюджета они могут использовать, например, для развития сельского хозяйства. Те же Соединенные Штаты, государства-члены ЕС, Япония вкладывают огромные средства в развитие сельского хозяйства, а не только сельского хозяйства, но и для предпочтительных для себя отраслей, что создает нечестную конкуренцию в мире. То есть, если они оставят все, как есть, и будут соревноваться по природным условиям, то каждый получит свою долю. Но, как мы видим, это недобросовестная конкуренция, потому что то, что в развитых странах бизнесмены не могут довести до определенного уровня конкурентоспособности, особенно с точки зрения цены – на помощь приходит государственная поддержка, и тут даже не может быть и речи не только о либеральной экономике, но даже о плановой экономике. Это дискриминационная протекционистская политика», - добавил Манасерян.

Еще одной причиной глобальных экономических трудностей Татул Манасерян считает применение нужных и ненужных санкций со стороны развитых стран, что в некоторых случаях связано с установлением демократии и прав человека.

«Но мы видим и много других примеров, когда не особенно оправдано продление этих санкций или введение более строгих наказаний, потому что, в конце концов, мы имеем дело не со случаями наказания императоров или недемократических лидеров, а с людьми, которые страдают от их действий и регрессируют".

Давид Петросян

Газета «Айастани Анрапетутюн»