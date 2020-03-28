Гражданин обязан иметь справку, даже если он идет в ближайший магазин — замначальника полиции

В дни действия ограничений свободного передвижения в условиях чрезвычайного положения, объявленного для предотвращения распространения нового типа коронавируса в Республике Армения, граждане в любом случае, выходя из дома, должны заполнить лист передвижения – в доказательство повышенного чувства ответственности.

Как передает Арменпресс, об этом на пресс-конференции заявил заместитель начальника полиции Республики Армения Айк Мгрян, в ответ на недовольство граждан, что справка нужна, даже когда идешь в магазин рядом с домом.

«Граждане должны заполнять эту форму, когда выходят из дома, идут ли они в магазин рядом с домом или куда-то еще. Каждый раз, когда человек заполняет лист движения, он начинает понимать, что такое чувство ответственности. Все это придаст этому процессу объективность», - сказал Мгрян.

Общее количество подтвержденных случаев коронавируса в Армении на 27 марта в 10:00 утра 372. 2172 тестов дали отрицательный результат. 26 марта был зарегистрирован первый случай смерти пациента с коронавирусом.

Правительство Армении объявило в Армении чрезвычайное положение. Чрезвычайное положение действует на всей территории Республики Армения с 18:30часов 16 марта 2020 года до 17:00 часов 14 апреля 2020 года. С 23:59 часов 24 марта по 23:59 часов 31 марта право на свободное передвижение граждан по всей Армении было ограничено. По данным на 10:00 часов 27 марта, 28 человек излечились от коронавируса.