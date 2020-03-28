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Гражданин обязан иметь справку, даже если он идет в ближайший магазин — замначальника полиции

Гражданин обязан иметь справку, даже если он идет в ближайший магазин — замначальника полиции

В дни действия  ограничений свободного передвижения в условиях чрезвычайного положения, объявленного для предотвращения распространения нового типа коронавируса в Республике Армения, граждане в любом случае, выходя из дома, должны заполнить лист передвижения – в доказательство   повышенного   чувства ответственности.

Как  передает Арменпресс, об этом на пресс-конференции заявил заместитель начальника полиции Республики Армения Айк Мгрян, в ответ на  недовольство граждан, что справка нужна, даже когда идешь в магазин рядом с домом.

«Граждане должны заполнять эту форму, когда выходят из дома, идут ли они в магазин рядом с домом или куда-то еще. Каждый раз, когда человек заполняет лист движения, он   начинает понимать, что такое чувство ответственности. Все это придаст  этому процессу объективность», - сказал Мгрян.

Общее количество подтвержденных случаев коронавируса в Армении на 27 марта в 10:00 утра 372. 2172 тестов  дали отрицательный результат. 26 марта был   зарегистрирован   первый случай  смерти пациента с коронавирусом.

Правительство Армении объявило в Армении чрезвычайное положение. Чрезвычайное положение действует на всей территории Республики Армения с 18:30часов  16 марта 2020 года  до 17:00 часов 14 апреля 2020 года. С 23:59 часов  24 марта по   23:59 часов  31 марта   право на свободное передвижение граждан  по всей Армении было ограничено. По данным на 10:00 часов 27 марта,   28 человек излечились от коронавируса.

 


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