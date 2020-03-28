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Полиция составила протоколы об административных правонарушениях в целом в отношении 1889 лиц

Полиция составила протоколы об административных правонарушениях в целом в отношении 1889 лиц

По данным на 12։00 часов 28 марта 1889 человек были привлечены к административной ответственности за нарушение правил изоляции, самоизоляции или других ограничений права на свободу передвижения.

Как  передает Арменпресс, об этом на пресс-конференции заявил заместитель начальника полиции Республики Армения Айк Мгрян. 

 «Сотрудники ГИБДД обнаружили в республике 1843 автомобиля, перевозящих более 2 человек. На 48 водителей общественного транспорта были наложены административные взыскания за перевозку пассажиров, превышающих допустимое количество», - сказал Мгрян.  

Общее количество подтвержденных случаев коронавируса в Армении на 27 марта в 10:00 утра 372. 2172 тестов  дали отрицательный результат. 26 марта был   зарегистрирован   первый случай  смерти пациента с коронавирусом.

Правительство Армении объявило в Армении чрезвычайное положение. Чрезвычайное положение действует на всей территории Республики Армения с 18:30часов  16 марта 2020 года  до 17:00 часов 14 апреля 2020 года. С 23:59 часов  24 марта по   23:59 часов  31 марта   право на свободное передвижение граждан  по всей Армении было ограничено. По даным на 10:00 часов 27 марта   28 человек излечились от коронавируса.

 

 


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