28 марта Президент Бако Саакян посетил Полицию Республики Арцах, где провел рабочее совещание.

Об этом Арменпресс сообщили в Главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах.

На совещании были затронуты вопросы, касающиеся комплексных мероприятий, осуществляемых с целью предотвращения распространения нового коронавируса, равно как и предстоящих общегосударственных выборов.

Глава государства отметил, что сотрудники системы осуществляют важную и ответственную миссию, направленную на охрану общественного порядка и безопасности, защиту прав, свобод и законных интересов наших граждан.

В этом контексте Бако Саакян подчеркнул, что в процессе подготовки и проведения предстоящих выборов общегосударственного значения полиция должна полноценно и эффективно осуществлять свои функции, уделяя особое внимание соблюдению всех правил по противодействию распространению вируса.