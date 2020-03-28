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Бако Саакян посетил Полицию Республики Арцах

Бако Саакян посетил Полицию Республики Арцах

28 марта Президент Бако Саакян посетил Полицию Республики Арцах, где провел рабочее совещание.

Об этом Арменпресс сообщили в  Главном информационном  управлении  аппарата президента Республики Арцах.  

На совещании были затронуты вопросы, касающиеся комплексных мероприятий, осуществляемых с целью предотвращения распространения нового коронавируса, равно как и предстоящих общегосударственных выборов.

Глава государства отметил, что сотрудники системы осуществляют важную и ответственную миссию, направленную на охрану общественного порядка и безопасности, защиту прав, свобод и законных интересов наших граждан.

В этом контексте Бако Саакян подчеркнул, что в процессе подготовки и проведения предстоящих выборов общегосударственного значения полиция должна полноценно и эффективно осуществлять свои функции, уделяя особое внимание соблюдению всех правил по противодействию распространению вируса.

 

 

 


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