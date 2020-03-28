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Замначальника полиции РА опроверг слухи о случае заражения в образовательном комплексе полиции

Замначальника полиции РА опроверг слухи о случае заражения в образовательном комплексе полиции

Заместитель начальника полиции РА Айк Мгрян отрицает, что в Полицейском образовательном комплексе был зарегистрирован случай коронавирусной инфекции.

Как  передает Арменпресс,  Мгрян сказал об этом во время пресс-конференции 28 марта.

«Случаев коронавируса в Полицейском образовательном комплексе нет. И подразделения, и образовательный комплекс осуществляют все мероприятия, предусмотренные в этих рамках», - сказал Мгрян.

Правительство Армении объявило в Армении чрезвычайное положение. Чрезвычайное положение действует на всей территории Республики Армения с 18:30часов  16 марта 2020 года  до 17:00 часов 14 апреля 2020 года. С 23:59 часов  24 марта по   23:59 часов  31 марта   право на свободное передвижение граждан  по всей Армении было ограничено. По данным на 10:00 часов 27 марта   28 человек излечились от коронавируса.

Общее количество подтвержденных случаев коронавируса в Армении на 27 марта в 10:00 утра 372. 2172 тестов  дали отрицательный результат. 26 марта был   зарегистрирован   первый случай  смерти пациента с коронавирусом.

 

 


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