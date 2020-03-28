Замначальника полиции РА опроверг слухи о случае заражения в образовательном комплексе полиции

Заместитель начальника полиции РА Айк Мгрян отрицает, что в Полицейском образовательном комплексе был зарегистрирован случай коронавирусной инфекции.

Как передает Арменпресс, Мгрян сказал об этом во время пресс-конференции 28 марта.

«Случаев коронавируса в Полицейском образовательном комплексе нет. И подразделения, и образовательный комплекс осуществляют все мероприятия, предусмотренные в этих рамках», - сказал Мгрян.

Правительство Армении объявило в Армении чрезвычайное положение. Чрезвычайное положение действует на всей территории Республики Армения с 18:30часов 16 марта 2020 года до 17:00 часов 14 апреля 2020 года. С 23:59 часов 24 марта по 23:59 часов 31 марта право на свободное передвижение граждан по всей Армении было ограничено. По данным на 10:00 часов 27 марта 28 человек излечились от коронавируса.

Общее количество подтвержденных случаев коронавируса в Армении на 27 марта в 10:00 утра 372. 2172 тестов дали отрицательный результат. 26 марта был зарегистрирован первый случай смерти пациента с коронавирусом.