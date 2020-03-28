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Кто может в эти дни выехать из РА в Арцах — разъясняет замначальника полиции РА

Кто может в эти дни выехать из РА в Арцах — разъясняет замначальника полиции РА

С 26 марта 4 пункта пересечения границы Армении и Арцаха закрыты  — с целью  предотвратить распространение коронавируса нового типа.  Действуют ограничения.

Как  передает Арменпресс, об этом на пресс-конференции заявил заместитель начальника полиции Республики Армения Айк Мгрян.

«С 26 марта граница между Арменией и Арцахом была в четырех направлениях закрыта, чтобы предотвратить распространение коронавируса, внесены  также ограничения на передвижение. В эти дни те лица, которые имеют арцахскую регистрацию, могут посетить Арцах. В Арцах могут въехать  грузовые транспортные средства, включая грузовики -  независимо от их загрузки. Пассажирские автомобили могут пересекать границу Арцаха, только если они загружены. Лица, осуществляющие наблюдательскую миссию на предстоящих выборах в Арцахе, а также журналисты тоже могут посетить Арцах, только при наличии    соответствующих документов. Все компании, поставляющие продовольствие в Армию обороны, также могут отправиться в Арцах», - сказал Мгрян.

Подтвержденных случаев  коронавирусного заражения  в Арцахе нет.

Общее количество подтвержденных случаев коронавируса в Армении на 27 марта в 10:00 утра 372. 2172 тестов  дали отрицательный результат. 26 марта был   зарегистрирован   первый случай  смерти пациента с коронавирусом.

Правительство Армении объявило в Армении чрезвычайное положение. Чрезвычайное положение действует на всей территории Республики Армения с 18:30часов  16 марта 2020 года  до 17:00 часов 14 апреля 2020 года. С 23:59 часов  24 марта по   23:59 часов  31 марта   право на свободное передвижение граждан  по всей Армении было ограничено. По даным на 10:00 часов 27 марта   28 человек излечились от коронавируса.

 

 

 


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