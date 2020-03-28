Кто может в эти дни выехать из РА в Арцах — разъясняет замначальника полиции РА

С 26 марта 4 пункта пересечения границы Армении и Арцаха закрыты — с целью предотвратить распространение коронавируса нового типа. Действуют ограничения.

Как передает Арменпресс, об этом на пресс-конференции заявил заместитель начальника полиции Республики Армения Айк Мгрян.

«С 26 марта граница между Арменией и Арцахом была в четырех направлениях закрыта, чтобы предотвратить распространение коронавируса, внесены также ограничения на передвижение. В эти дни те лица, которые имеют арцахскую регистрацию, могут посетить Арцах. В Арцах могут въехать грузовые транспортные средства, включая грузовики - независимо от их загрузки. Пассажирские автомобили могут пересекать границу Арцаха, только если они загружены. Лица, осуществляющие наблюдательскую миссию на предстоящих выборах в Арцахе, а также журналисты тоже могут посетить Арцах, только при наличии соответствующих документов. Все компании, поставляющие продовольствие в Армию обороны, также могут отправиться в Арцах», - сказал Мгрян.

Подтвержденных случаев коронавирусного заражения в Арцахе нет.

Общее количество подтвержденных случаев коронавируса в Армении на 27 марта в 10:00 утра 372. 2172 тестов дали отрицательный результат. 26 марта был зарегистрирован первый случай смерти пациента с коронавирусом.

Правительство Армении объявило в Армении чрезвычайное положение. Чрезвычайное положение действует на всей территории Республики Армения с 18:30часов 16 марта 2020 года до 17:00 часов 14 апреля 2020 года. С 23:59 часов 24 марта по 23:59 часов 31 марта право на свободное передвижение граждан по всей Армении было ограничено. По даным на 10:00 часов 27 марта 28 человек излечились от коронавируса.