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Музей Туманяна в онлайн-режиме будет рассказывать сказки и на западноармянском

Музей Туманяна в онлайн-режиме будет рассказывать сказки и на западноармянском

Музей Ованеса Туманяна реализует многочисленные и многоплановые программы в виртуальной сфере, чтобы не потерять связь с посетителями. Музей старается держать в центре  внимания  не только граждан  Армении, но и наших  соотечественников в Диаспоре.

Как  передает Арменпресс, в рамках инициативы «Народные сказки на западноармянском» каждую субботу папы, мамы, бабушки и дедушки со своими  малышами могут посещать официальную страницу музея в Facebook и слушать рассказы Ованеса Туманяна на западноармянском языке.

Сотрудники музея призывают взрослых быть более внимательными  и помогать детям в выполнении    заданий сказочника.

Музей представил на странице образовательной программы «Давай познакомимся» версию фильма о Туманяне на восточноармянском. Анимационный фильм теперь доступен и на западноармянском.

Правительство Армении объявило чрезвычайное положение в Армении, чтобы предотвратить распространение коронавируса нового типа. Чрезвычайное положение действует на всей территории Республики Армения с 18:30 часов  16 марта 2020 года   до 17:00часов 14 апреля 2020 года. С 23:59 часов 24 марта   до 23:59часов  31 марта  право на свободное передвижение людей по всей Армении было ограничено.

Учреждения  культуры  временно прекратили деятельность. Многие  из них стараются  поддерживать связь с любителями искусства на виртуальной платформе.

 


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