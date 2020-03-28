Музей Туманяна в онлайн-режиме будет рассказывать сказки и на западноармянском

Музей Ованеса Туманяна реализует многочисленные и многоплановые программы в виртуальной сфере, чтобы не потерять связь с посетителями. Музей старается держать в центре внимания не только граждан Армении, но и наших соотечественников в Диаспоре.

Как передает Арменпресс, в рамках инициативы «Народные сказки на западноармянском» каждую субботу папы, мамы, бабушки и дедушки со своими малышами могут посещать официальную страницу музея в Facebook и слушать рассказы Ованеса Туманяна на западноармянском языке.

Сотрудники музея призывают взрослых быть более внимательными и помогать детям в выполнении заданий сказочника.

Музей представил на странице образовательной программы «Давай познакомимся» версию фильма о Туманяне на восточноармянском. Анимационный фильм теперь доступен и на западноармянском.

Правительство Армении объявило чрезвычайное положение в Армении, чтобы предотвратить распространение коронавируса нового типа. Чрезвычайное положение действует на всей территории Республики Армения с 18:30 часов 16 марта 2020 года до 17:00часов 14 апреля 2020 года. С 23:59 часов 24 марта до 23:59часов 31 марта право на свободное передвижение людей по всей Армении было ограничено.

Учреждения культуры временно прекратили деятельность. Многие из них стараются поддерживать связь с любителями искусства на виртуальной платформе.