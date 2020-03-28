Состояние зараженных коронавирусом 5 военнослужащих хорошее
Только у одного из пяти короназараженных военнослужащих в Армении, есть лихорадка, самочувствие у него хорошее.
Об этом в беседе с Арменпресс сообщила пресс-секретарь министра обороны Армении Шушан Степанян.
«Здоровье наших пяти пациентов стабильное, самочувствие хорошее. Только у одного человека температура, но невысокая», - сказала Степанян.
Она отметила, что среди военнослужащих не было проведено нового забора образцов, поскольку в этом не было необходимости.
«Среди изолированных нет военнослужащих, у которых наблюдается лихорадка или другие симптомы, характерные для вируса. Новых случаев изоляции также не было», - сказала Шушан Степанян.
Ранее сообщалось о коронавирусной инфекции у пяти военнослужащих Вооруженных сил, имевшие с ними контакт военнослужащие были изолированы.
Правительство Армении объявило чрезвычайное положение в Армении, чтобы предотвратить распространение коронавируса нового типа. Чрезвычайное положение действует на всей территории Республики Армения с 18:30 часов 16 марта 2020 года до 17:00часов 14 апреля 2020 года. С 23:59 часов 24 марта до 23:59часов 31 марта право на свободное передвижение людей по всей Армении было ограничено.
Общее количество подтвержденных случаев коронавируса в Армении по состоянию на 10:00 часов 28 марта составляет 372. 28 граждан излечились от коронавируса. Один гражданин умер 26 марта.
Норайр Шогикян
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