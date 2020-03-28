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Правительство Армении готовит ряд антикризисных решений

Правительство Армении готовит ряд антикризисных решений

Правительство Армении готовит ряд антикризисных решений.

Как  передает Арменпресс,  об этом сообщил  премьер-министр  Армении Никол  Пашинян на своей  странице в Facebook, разместив  видеоматериал, где  он общался с гражданами и интересовался их социальными проблемами, связанными с чрезвычайным положением.

«Сейчас я ищу представителей определенных социальных слоев, чтобы сделать наши действия более целенаправленными. После вчерашнего разговора у нас была дискуссия с нашей экономической рабочей группой, и это в определенной степени  повлияло на ход наших дискуссий. Сейчас подготавливается  ряд антикризисных решений. Мы постараемся быть в наших решениях максимально адресными  и эффективными», - сказал Пашинян.

Премьер-министр сказал, что эффективность является наиболее важной проблемой, поскольку могут выявиться  группы, на  которых и   будет  сосредоточено  оказание помощи.

«Мы знаем, что в кризисных ситуациях, когда оказывается поддержка и предоставляется помощь, всегда появляется  весьма  находчивая, небольшая группа, которой удается разными способами сосредоточить  на себе оказываемую помощь.  Теперь наша задача - быть эффективными, адресно  направлять эти средства и помощь   людям, которые действительно в этом нуждаются», - сказал премьер-министр.

Правительство Армении объявило чрезвычайное положение в Армении, чтобы предотвратить распространение коронавируса нового типа. Чрезвычайное положение действует на всей территории Республики Армения с 16 марта 2020 года с 18:30 до 14 апреля 2020 года в 17:00. С 23:59 часов 24 марта   до 23:59часов  31 марта  право на свободное передвижение людей по всей Армении было ограничено.

 

 

 

 

 


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