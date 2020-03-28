Правительство Армении готовит ряд антикризисных решений.

Как передает Арменпресс, об этом сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян на своей странице в Facebook, разместив видеоматериал, где он общался с гражданами и интересовался их социальными проблемами, связанными с чрезвычайным положением.

«Сейчас я ищу представителей определенных социальных слоев, чтобы сделать наши действия более целенаправленными. После вчерашнего разговора у нас была дискуссия с нашей экономической рабочей группой, и это в определенной степени повлияло на ход наших дискуссий. Сейчас подготавливается ряд антикризисных решений. Мы постараемся быть в наших решениях максимально адресными и эффективными», - сказал Пашинян.

Премьер-министр сказал, что эффективность является наиболее важной проблемой, поскольку могут выявиться группы, на которых и будет сосредоточено оказание помощи.

«Мы знаем, что в кризисных ситуациях, когда оказывается поддержка и предоставляется помощь, всегда появляется весьма находчивая, небольшая группа, которой удается разными способами сосредоточить на себе оказываемую помощь. Теперь наша задача - быть эффективными, адресно направлять эти средства и помощь людям, которые действительно в этом нуждаются», - сказал премьер-министр.

Правительство Армении объявило чрезвычайное положение в Армении, чтобы предотвратить распространение коронавируса нового типа. Чрезвычайное положение действует на всей территории Республики Армения с 16 марта 2020 года с 18:30 до 14 апреля 2020 года в 17:00. С 23:59 часов 24 марта до 23:59часов 31 марта право на свободное передвижение людей по всей Армении было ограничено.