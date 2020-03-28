Полиция составила протоколы об административных правонарушениях в целом в отношении 1742 лиц

Полиция продолжает выполнять решение Коменданта об ограничении свободного передвижения людей с целью предотвращения возможного распространения нового коронавируса.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ полиции РА, по данным на 9.00 часов 28 марта, по фактам нарушения правил изоляции или самоизоляции или других ограничений права на свободное передвижение, составлены протоколы об административном правонарушении в отношении 96 лиц, а после вступления в силу решения Коменданта, по состоянию на 9.00 часов 28 марта - протоколы об административном правонарушении составлены в отношении 1742 лиц, из них 847 – в столице, 895 – в областях.

По положению на 9 утра 28 марта сотрудники ГИБДД обнаружили в республике 491 автомобиля, в которых было более 2 человек, и после вступления в силу решения Коменданта до 9.00 часов 28 марта - 1751 транспортное средство. Все те, кто нарушил решение, были выведены из автомобилей.

Протокол об административном правонарушении был составлен в отношении 44 водителей общественного транспорта, которые перевозили пассажиров - более установленного числа.

«Еще раз призываем население строжайше ограничивать выход из квартир и выходить из квартир исключительно в случае крайней необходимости.

Водителей призываем перевозить только одного пассажира, соблюдая требования, установленные решением Коменданта», - говорится в сообщении полиции.