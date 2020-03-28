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Армен Саркисян провел телефонный разговор с Ара Дарзи и академиком Арамаисом Камаловым

Армен Саркисян провел телефонный разговор с Ара Дарзи и академиком Арамаисом Камаловым

Президент Армении Армен Саркисян продолжает переговоры с международными партнерами по вопросам, связанным с профилактикой и лечением   эпидемии нового коронавируса. И в  этой  связи 27 марта он провел телефонный разговор с Ара Дарзи — членом Палаты лордов Соединенного Королевства, директором Института глобальных инноваций в области здравоохранения при Имперском колледже Лондона,   и руководителем медицинского центра МГУ академиком Арамаисом Камаловым.

 Об этом  Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата президента Республики Армения.

Во время телефонного разговора с академиком Камаловым обсуждались вопросы возможного сотрудничества в области медицинской инженерии.

Обратившись к предыдущему разговору с лордом Дарзи о новом коронавирусе, президент РА подчеркнул важность объединения усилий и сотрудничества в преодолении новой эпидемии коронавируса, а также необходимость обмена опытом и взаимопомощи. Президент отметил, что во время своей лекции в онлайн-режиме со студентами Ереванского государственного медицинского университета им. Мхитара Гераци и Национального политехнического университета Армении, он предложил будущим врачам и инженерам работать над созданием  и производством в Армении простейших аппаратов вентиляции легких, используемые для лечения нового коронавируса.

Президент предложил лорду Дарзи рассмотреть возможность содействия этой инициативе специалистами в области медицинской инженерии в Лондонском императорском колледже и сотрудничества с двумя армянскими университетами.

Напомним, что 21 марта президент Саркисян провел также телефонный разговор с известным американким предпринимателем и филантропом Нубаром Афеяном, соучредителем и президентом американской биотехнологической  компании  Moderna Therapeutics,   в ходе которого последний упомянул о создании компанией и тестировании вакцины против коронавируса.

В этом контексте президент приветствует проведение видеоконференции организованная Фондом FAST  с участием лорда Дарзи, Нубара Афеяна, управляющего партнера и члена правления японского филиала McKinsey & Company Андре Андоняна, соучредителя фонда IDeA, соучредителя UWC Dilijan School, основателя фонда «Аврора»      Рубена Варданяна и министра здравоохранения РА Арсена Торосяна, созванной  для обсуждения  возможности расширения сотрудничества и поддержки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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