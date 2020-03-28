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Сотрудникам подведомственных мэрии Еревана учреждений будет оплачено время вынужденного простоя

Сотрудникам подведомственных мэрии Еревана учреждений будет оплачено время вынужденного простоя

Работникам всех учреждений, действующих под юрисдикцией мэрии Еревана во время чрезвычайного положения, объявленного для предотвращения распространения нового типа коронавируса в Республике Армения, будет выплачена полная зарплата

Как  передает Арменпресс, об этом сообщили в мэрии Еревана.

«Работникам всех учреждений, находящихся под юрисдикцией мэрии, будет выплачиваться полная заработная плата за весь период вынужденного простоя», - говорится в сообщении.

Правительство Армении объявило в Армении чрезвычайное положение. Чрезвычайное положение действует на всей территории Республики Армения с 16 марта 2020 года с 18:30 до 14 апреля 2020 года в 17:00. С 24 марта по 23:59 до 31 марта в 23:59 право на свободное передвижение граждан  по всей Армении было ограничено. По даным на 10:00 часов 27 марта   28 человек излечились от коронавируса.

 


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БелТА


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