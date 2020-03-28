Сотрудникам подведомственных мэрии Еревана учреждений будет оплачено время вынужденного простоя

Работникам всех учреждений, действующих под юрисдикцией мэрии Еревана во время чрезвычайного положения, объявленного для предотвращения распространения нового типа коронавируса в Республике Армения, будет выплачена полная зарплата

Как передает Арменпресс, об этом сообщили в мэрии Еревана.

«Работникам всех учреждений, находящихся под юрисдикцией мэрии, будет выплачиваться полная заработная плата за весь период вынужденного простоя», - говорится в сообщении.

Правительство Армении объявило в Армении чрезвычайное положение. Чрезвычайное положение действует на всей территории Республики Армения с 16 марта 2020 года с 18:30 до 14 апреля 2020 года в 17:00. С 24 марта по 23:59 до 31 марта в 23:59 право на свободное передвижение граждан по всей Армении было ограничено. По даным на 10:00 часов 27 марта 28 человек излечились от коронавируса.