Коронавирус в Садараке

"В Азербайджан коронавирусная болезнь была завезена с гражданами из-за рубежа в конце февраля - начале марта. После этого случаи заболеваний стали регистрироваться по всей стране”. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Азербайджана на пресс-конференции для представителей СМИ в оперативном штабе при кабмине. По его словам, на юге заболеваемость больше, чем в других районах, что связано с тем, что границы не были полностью закрыты и определенное количество людей прибыло из Ирана, среди которых и были носители болезни. 28 января прошла публикация о вспышке заболевания COVID-19 в Нахичеванском Садараке. В публикации сообщалось, что с таким диагнозом умерли уже 12 человек, а официальные власти вместо того, чтобы информировать и просвещать население, хрaнят гробовое молчание. По статистике, число инфицированных с каждым днем линейно нарастает и сейчас в Азербайджане по неофициальным данным имеется несколько сотен случаев инфицирований в разных областях страны, в том числе и в Баку.

25 марта в социальных сетях распространились кадры, на которых лица в защитной медицинской одежде убирают с улицы тело человека, умершего в Баладжаринском районе Баку. В других областях страны тоже царит полная неразбериха. В Нахичеванской АР в связи с огромными масштабами разбушевавшейся коронавирусной эпидемии запрещен въезд в автономную область граждан через таможенный пункт Садарак. Также прекращен въезд и выезд всех транспортных средств, разрешены только транзитные грузы. По особому распоряжению председателя парламента Нахичеванской АР Васифа Тали­бо­ва, траурные церемонии должны проводиться в залах, палатках и других закрытых поме­щениях в течение одного дня. Случаи заболеваний зарегистрированы также в Джульфе, Шахбузе и самой столице автономной республики - Нахичевани, причем значительное количество случаев зарегистрировано среди военного контингента.

В самой столице - Баку тоже царит ажиотаж. Все общественные места: кафе рестораны, библиотеки, спортзалы, разного рода заведения закрыты. Предприниматели, работающих в торговых центрах жалуются, что с них взимается арендная плата, когда покупателей почти нет и даже когда магазины закрыты. А в то же время правительство делает тщетные попытки утаить реальное число инфици­рованных и жертв, как среди военнослужащих, так и среди гражданского населения, многократно превосходящее официальные статистические данные.